Suspendido el servicio de Rodalies hasta que se garantice la seguridad y la operatividad del sistema

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies y Regionales ha quedado suspendido hasta nueva orden a petición del Govern, que reclama que se mantenga así hasta que se garantice la seguridad y la operatividad del sistema. También ha pedido la gratuidad hasta que la reanudación sea fiable y sostenida en el tiempo.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha remarcado que las últimas incidencias, como el desprendimiento del viernes, y la situación meteorológica actual han forzado el Gobierno a tomar esta decisión. Ha añadido que el objetivo es garantizar la seguridad y el derecho a la movilidad.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha constatado que en estos momentos “no se están dando las condiciones para acreditar la movilidad segura” de los ciudadanos.Dalmau se ha dirigido a los ciudadanos para reconocer que son unos “días difíciles para el país”, porque los efectos del temporal se están alargando estos días y han generado “un volumen de incidencias sin precedentes a la historia reciente de la red ferroviaria”.

El conseller ha remarcado que la seguridad “es y será la cuestión primordial” en la actuación del Gobierno, aunque también es prioritario garantizar la movilidad. “Es la hora de las soluciones. Cataluña no se la puede jugar y no se la jugará”, ha asegurado.

También ha enviado un mensaje de disculpas, insistiendo en que la situación es “excepcional y sin precedentes”. “El Gobierno ha estado, está y estará siempre a su lado defendiendo los intereses del país. Los usuarios no pueden ser rehén en ningún caso de esta situación”, ha advertido.

Dalmau ha reconocido que “venden horas complicadas”, pero ha insistido en que este gobierno “se está dejando la piel para remontar el sistema”. “no podemos prometer milagros, pero de esta crisis saldremos adelante”, ha añadido.

También ha anunciado que se reunirán con representantes del mundo local, plataformas de usuarios y grupos parlamentarios este sábado para informarlos en primera persona de esta situación.

Por su parte, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicado que el viernes parecía que la situación parecía que cogía una vía de solución, pero el desprendimiento del viernes entre Maçanet y Blanes fue un punto de inflexión y hay que añadir la situación meteorológica. Como Dalmau, ha remarcado que la prioridad es una movilidad segura de la ciudadanía y los trabajadores.

En este sentido, también ha anunciado que se ha acordado establecer mecanismos de comunicación conjunta en beneficio de la ciudadanía, porque “hay que dar instrucciones claras”, en referencia a la confusión de primera hora de la mañana, cuando se había hablado de la suspensión y después de servicio parcial.

Paneque ha constatado que “no se pueden dar garantías de operatividad a toda la red”, y es por eso que desde la Secretaría de Movilidad se ha firmado una resolución para parar el servicio. “El titular es quien indica qué tiene que hacer y qué no”, ha recordado la consellera, que ha explicado que los trenes llegarán a las cabeceras de las líneas para no dejar colgados a los usuarios en tráfico.

También ha concretado que se están analizando 21 puntos de la red, dos de ellos “con mucha intensidad”.