Cierra Port Ainé y la parte alta de Espot

En el Pirineo la nevada de ayer obligó a cerrar la estación de esquí de Port Ainé, así como zona alta de Espot, estación a la que se tenía que acceder con cadenas. En Port Ainé, el acceso quedó impracticable por la acumulación de nieve y se cerró el complejo. La nevada se inició de madrugada ya a partir de los 600 metros de altitud, llegando a localidades como La Seu d'Urgell, El Pla de Sant Tirs o Coll de Nargó, en el Alt Urgell, donde se acumularon unos 3 centímetros y los vecinos se despertaron con el paisaje emblanquecido. En Tuixent se registraron más de 12 centímetros de nieve. En el Sobirà, las cifras fueron igual de abultadas y en Espot se acumularon hasta 13 cm de nieve, 11,6 en el puerto de la Bonaigua y 8 cm en Llessui. Una precipitación que obligó a circular con cadenas por una veintena de tramos de carreteras de las comarcas de montaña. La nieve y el hielo obligaon a las brigadas a limpiar las calles y abrir vías secundarias a núcleos de población. En cuanto al peligro de aludes, se incrementó a fuerte y muy fuerte en Aran y Sobirà (nivel 4-5). Según el Servei Meteorològic, hoy seguirán las nevadas, que redundarán en los espesores de nieve, habrá fuertes rachas de viento con posibilidad de torb en cotas altas y sensación de frío, ya que bajarán las temperaturas. A ello se le añadirá el estado del manto nivoso que incrementará la posibilidad de aludes.