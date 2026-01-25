Crean una red de rutas señalizadas para unir deporte, naturaleza y movilidad

Lladorre ha puesto en marcha un proyecto para ordenar y promocionar los itinerarios no motorizados de la estación de montaña de Tavascan, una iniciativa que se incluye en su plan de sostenibilidad turística y financiada con fondos Next Generation. El objetivo es consolidar el municipio como destino de alta montaña y de turismo deportivo respetuoso con el entorno. El plan forma parte del proyecto “Trail Station Tavascan” y abarca seis modalidades: BTT, senderismo, raquetas de nieve, esquí de montaña, nórdico y trail running. Incluye actuaciones de señalización, adecuación de los caminos y creación de puntos de información, cartelería interpretativa y mapas informativos que facilitarán la práctica deportiva y el conocimiento del entorno. Uno de los ejes será la mejora del camino que conecta la Pleta del Prat con las Bordes de Graus y el núcleo de Tavascan, facilitando los desplazamientos a pie o en bicicleta. Se promoverá el acceso sostenible a enclaves naturales como el mirador del Corbiu o el Tuc de la Cima, reforzando la Pleta del Prat como centro neurálgico de recepción de visitantes y punto de conexión dentro del Parc Natural. El consistorio ha sacado a licitación los trabajos, con una inversión de 109.389 euros.