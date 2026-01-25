El Jussà protege Sant Miquel del Pui

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El pleno del consell del Jussà debatirá mañana declarar Bien Cultural de Interés Local (BCIL) la iglesia románica de Sant Miquel del Pui Vell, en La Pobla de Segur, un paso clave para proteger el patrimonio histórico de este antiguo núcleo. Esta decisión, promovida por el ayuntamiento de La Pobla, se inscribe en un proceso para ampliar la protección a Les Esplugues de Segur, de época troglodítica, y al poblado medieval del Pui, símbolos de una historia milenaria ligada a la formación de la actual localidad. Les Esplugues de Segur, excavadas en la pared meridional de los Rocs de Sant Aventí, revelan una ocupación humana desde la época prehistórica hasta la edad moderna. Se trata de una cueva alargada con compartimentos separados, probablemente de la época medieval, y la primera mención escrita data del siglo X como Spelunca Sequni dentro del término de Segur.

A pocos kilómetros, el Pui de Segur emerge en el siglo XI como un núcleo habitado al norte de la actual Pobla, con restos de un castillo amurallado y torres aún por descubrir.

La iglesia de Sant Miquel, construida en los siglos XI-XII en estilo románico, originalmente dedicada a Sant Fruits o Feliu y después a Sant Miquel, mide 16,5 metros de largo por 6,2 de ancho, con una sola nave, ábside con ventanas de doble derrame y una puerta adovelada. Restaurada desde 1983 por el Patronato Pro Sant Miquel del Pui, sirvió como lugar de defensa y culto, y acoge una romería anual el 8 de mayo, en la que se bendice pan para los asistentes.

El consistorio opta por declarar BCIL elemento a elemento: primero la iglesia, después Les Esplugues, el poblado y la capilla. Asimismo, el consell ha llevado a cabo varias declaraciones similares como la iglesia de Sant Martí del Meüll.

Excavaciones en el antiguo poblado

La Pobla de Segur firmó hace años un convenio con la Universitat de Barcelona (UB) para llevar a cabo excavaciones y estudios sobre la zona del antiguo pueblo del Pui de Segur. Un convenio que se ha ido renovando periódicamente para salvaguardar estas estructuras, además de impulsar la declaración de BCIL.