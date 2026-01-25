El Pont recupera el edificio de la antigua Acadèmia

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Vilaller y La Vall de Boí han procedido en las últimas semanas a ceder gratuitamente en favor del consistorio de El Pont de Suert la parte que hasta ahora poseían de la antigua Acadèmia de la capital de la Alta Ribagorça, un edificio construido por Enher y cedido el 18 de julio de 1978 en favor de los tres municipios bajo la condición de que se impartieran allí las clases de Bachillerato en la época. Nacía así el embrión del actual instituto de El Pont, cuyo objetivo era favorecer que los jóvenes de la Ribagorça que querían seguir estudiando lo pudieran hacer cerca de casa.

Así lo explicó ayer la alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, quien afirmó que a principios de la actual década Endesa cedió definitivamente al consistorio la titularidad del edificio, que alberga el cine en la planta baja. Los otros tres pisos están actualmente en desuso, aunque durante años se desarrollaron allí las clases de la escuela de música municipal. Sin embargo, esa cesión mantenía hasta ahora el reparto de la propiedad en tres partes. “Había hasta seis referencias catastrales”, explicó la primera edil.

El trámite responde a la intención del ayuntamiento de El Pont de volver a disponer de este edificio como equipamiento municipal, para lo que ha solicitado dos ayudas del Puosc: una para reparar la cubierta y poner fin a las goteras y filtraciones que afectan al edificio, lo que según Ferran “podría empezar a ejecutarse este año o el que viene”. El otro proyecto, para el que El Pont ha solicitado una ayuda de 300.000 €, serviría “para adecuar el interior del inmueble. Nuestra intención es volver instalar allí la escuela de música y la escuela de danza, además de dedicar espacios para llevar a cabo actividades y actos culturales, educativos o de promoción de la salud”, explicó Ferran. Algunas entidades también podrían disponer de espacios para actividades.