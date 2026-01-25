La nieve llega a los municipios del llano y colapsa carreteras en el Solsonès y la Segarra

El temporal Ingrid cruzó ayer la provincia de Lleida y llegó en forma de nieve a municipios del llano sorprendiendo a primera hora a numerosos conductores y provocando el colapso en varias carreteras, especialmente en el Solsonès y la Segarra, y dificultando el acceso al Pirineo. La nevada se intensificó sobre las nueve de la mañana, y con una brusca bajada de la cota hasta los 400 metros, dejó imágenes poco habituales en municipios de estas comarcas. Obligó a circular con cadenas en cuarenta tramos viarios, cortó la carretera C-55 en Solsona y la C-162 en Riu de Cerdanya. Los espesores oscilaron entre los 10 y 26 centímentros en el Solsonès, acumulaciones que dificultaron la circulación de vías como la C-462 en Sant Llorenç de Morunys. En Sant Guim de Freixenet, en la Segarra, se registraron espesores de diez centímetros en el casco urbano. Los bomberos recibieron alrededor de una treintena de avisos por emergencias relacionadas con el temporal en la región de Ponent. Se produjeron desprendimientos de rocas en la C-13 en Camarasa, en la A-2 en La Granyanella, en la C-1412b en Ponts y en la C-12 en Balaguer. También hubo intervenciones por caída de árboles en Cervera y Sant Guim. En el Solsonès, una de las comarcas más afectadas, cuatro dotaciones de Bomberos tuvieron que asistir a vehículos accidentados en la C-462 en Navès, donde quedaron atrapados 40 vehículos, cuatro de ellos fuera de la calzada. En la Noguera y Les Garrigues, se registraron retenciones y cortes puntuales por acumulación de nieve como en el puerto de Àger, y desprendimientos de tierra, como en Gerb en la LV-9047. El temporal amainó al mediodía y por la noche eran necesarias las cadenas en una decena de vías y los camiones tenían restringido el paso por el Port del Cantó, en la N-260.

Alertas de Protección Civil al móvil de los vecinos de cinco comarcas

Protección Civil envió un ES-Alert a cinco comarcas para que los ciudadanos evitaran la movilidad por las nevadas. Lo recibieron en los móviles en el Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, el Berguedà y el Ripollès. Pidieron restringir los desplazamientos inncesarios, equipar los vehículos y consultar el estado de las carreteras. La subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, hizo un llamamiento a la prudencia en los desplazamientos y las actividades exteriores ante la “meteorología adversa”, así como a ir “equipados”. El 112 recibió un total de 987 llamadas en Catalunya, con 592 incidentes. El Solsonès registró el mayor número de llamadas a emergencias, con un total de 116 durante el episodio.