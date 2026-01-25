Ràdio Tremp, en litigio entre el consistorio y una empresa

Ràdio Tremp se ha convertido en una marca en litigio. Dos emisoras la usan en la capital del Pallars Jussà y ambas la reivindican como suya. Una es privada, propiedad de la empresa Montcau Produccions SL, y emite en FM. La otra es municipal y, por ahora, solo puede escucharse a través de internet. La primera trata de registrar a su nombre esta denominación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, mientras que el ayuntamiento ha presentado alegaciones para impedirlo.

Las dos partes ahora enfrentadas colaboraron en su día para rescatar del olvido Ràdio Tremp, una emisora municipal creada en 1983 y que desapareció en 1990. Un contrato entre el ayuntamiento y Montcau Produccions permitió ponerla en marcha de nuevo en 2017 y funcionó bajo gestión privada hasta la finalización del contrato, en junio del año pasado. Fue entonces cuando la empresa y el consistorio tomaron caminos separados y comenzó la disputa por la denominación histórica.

El ayuntamiento considera que la empresa solo tenía derecho a usar el nombre de Ràdio Tremp en el marco del contrato municipal y, en los últimos meses, ha requerido sin éxito a firma que deje de emplearlo. “El titular legítimo es el ayuntamiento”, afirmó la semana pasada en el pleno la alcaldesa, Sílvia Romero (PSC), en respuesta a preguntas de ERC, en la oposición. “Si otros utilizan tu nombre, tienes que decirles que dejen de hacerlo”, añadió. Durante la sesión, explicó que el consistorio opta a su propia concesión de la Generalitat para que la radio municipal vuelva a emitir en FM.

Por su parte, el director gerente de Montcau Produccions, David Mir, argumentó que la productora es la concesionaria de la frecuencia radiofónica, que la concesión exigía emitir contenidos de proximidad en catalán y que la colaboración con el ayuntamiento (que pagaba 30.000 euros al año y aportó las instalaciones de la emisora) era solo uno de los contratos que la firma mantenía junto con otras empresas y entes públicos. Añadió que el consistorio nunca registró la marca Ràdio Tremp y que la empresa la ha utilizado sin disputa desde 2017. Asimismo, cuestionó que la actual emisora municipal pueda reclamar para sí el nombre de una radio al emitir solo a través de internet. “Es un podcast”, valoró.