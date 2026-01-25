Vilaller recibe un premio por la gestión de espacios naturales y del patrimonio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vilaller ha recibido el Premio Nacional 2026 a la gestión de espacios naturales y patrimonio, un reconocimiento otorgado durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid hasta hoy, por la protección, mejora y puesta en valor del entorno natural y cultural del municipio.

El galardón fue entregado en el marco del programa Pueblos Mágicos de España, del que Vilaller forma parte desde 2020. Actualmente, esta red agrupa a 169 municipios de todo el país, y Vilaller sigue siendo el único pueblo de Catalunya integrado en ella, lo que refuerza su posición como ejemplo de sostenibilidad y calidad de vida en el medio rural. Según los organizadores del certamen, el premio reconoce el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas, las entidades locales y las iniciativas públicas y privadas que han contribuido a preservar el paisaje, el patrimonio arquitectónico y las tradiciones locales. La jornada de celebración se cerró con una degustación de productos locales ofrecida por la Carnisseria Porteestop, que permitió mostrar la calidad gastronómica del municipio y su compromiso con los productores de proximidad. Con este nuevo reconocimiento, Vilaller consolida su nombre como destino turístico sostenible.