Buscan nuevo público para los actos culturales

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsa un estudio de público para aumentar la asistencia a los actos culturales. Así lo anunció ayer el consistorio, que presentó esta acción como una “herramienta de futuro” para “entender mejor la relación de la ciudadanía con la cultura” e “incrementar la participación activa” en la vida cultural del municipio. El estudio se ha encargado a la empresa local Loocal y forma parte del Plan Estratégico de Cultura 2025-30. El alcalde, Joan Barrera, apuntó que el objetivo final es disponer de datos útiles “para orientar decisiones futuras sobre horarios, formatos y estrategias de comunicación, asegurando que la programación responda realmente a las demandas de los usuarios”.

La metodología de este estudio combina el análisis de datos estadísticos sobre cifras de participación de actos programados el pasado año con la escucha directa a la ciudadanía a través de cuestionarios. Con este fin se ha elaborado un documento para recoger información sobre hábitos, horarios preferidos, canales de comunicación y dificultades de participación, entre muchas otras preguntas. Las respuestas se analizarán para detectar patrones y diferencias según los perfiles de la población.

El proceso culminará con un informe de conclusiones que se compartirá con los agentes culturales locales durante la próxima primavera. El ayuntamiento pretende así “adaptar la programación” cultural a las demandas actuales de los vecinos.

Programación estable

El director del área de Cultura del ayuntamiento, Albert Galindo, presentó la agenda de la programación cultural para el período de enero a junio, con más de 70 iniciativas. Destacan 5 conciertos, el primero de los cuales lo protagonizará Arnau Obiols con Ocelltambo (31 de enero). El resto irá a cargo de los artistas Sombra Alor, Lucía Fumero, Eva Sauret y Kic Barroc, y Marc Miralta. Los espectáculos familiares empiezan con El meu pare cremava pedres, de Tian Gombau (28 de febrero). El teatro para público adulto empezará con la primera propuesta el 5 de febrero con la obra Jo dic mai més!, Lazzigags.

Destacan también propuestas de artes visuales, con exposiciones en el centro cultural de Les Monges.