Detenidos cinco hombres por un robo con fuerza en una empresa de la Segarra

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Cervera detuvieron el pasado viernes a cinco hombres, de edades comprendidas entre los 17 y 29 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los hechos pasaron alrededor de las 23.30 horas del jueves 22 de enero en una empresa de Les Pallargues. Tal como explican a los Mossos en un comunicado, unos trabajadores de la empresa se dieron cuenta de que en una de las naves había un desconocido con una herramienta tipo pata de cabra en las manos y en actitud vigilante. Se acercaron para ver que estaba haciendo al lugar. Al ver a los trabajadores el hombre dio unos gritos y de dentro de la nave salió un grupo de personas, que huyó deprisa del recinto.

Los trabajadores comprobaron que habían forzado el candado de la puerta y dentro de la nave estaban apilando unos motores y utensilios para llevárselos.

Con la descripción de los ladrones y la del vehículo en el cual habían huido, los mossos iniciaron la búsqueda y horas más tarde localizaron y detuvieron a los cinco presuntos ladrones, en Cervera.

Los mossos pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores la detención del menor de edad, la cual decretó su puesta en libertad.

El resto de detenidos, todos ellos con antecedentes, pasaron el 24 de enero a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Cervera.