El mal estado de Casa Macià llega a la Fiscalía

La plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Lleida contra el ayuntamiento de Alcarràs y la Generalitat por presunta inacción administrativa. La medida surge tras años de advertencias sobre el deterioro del edificio protegido, que se encuentra en riesgo de colapso inminente. Consideran que se han cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa y daños por omisión, y esperan que la Fiscalía determine la veracidad de sus sospechas. Uno de los portavoces, Ferran Dalmau, dijo que la decisión de acudir a la justicia se ha tomado después de un largo periodo de advertencias a las administraciones responsables, el ayuntamiento de Alcarràs y la Generalitat. Ante la falta de actuación administrativa o de cualquier tipo de intervención, han optado por poner en conocimiento de la Fiscalía estos dos presuntos delitos.

“El objetivo es que se determine la corrección de las sospechas y si existe alguna actuación punible por parte de ambas instituciones”. Aseguran haber advertido en múltiples ocasiones a los sucesivos gobiernos, otorgándoles un plazo de actuación que, a su juicio, ha llegado a su límite. La situación se ha vuelto crítica, especialmente tras los episodios de lluvias intensas registrados los últimos días, que han acentuado la precariedad estructural del inmueble. “El colapso podría ser inminente”. Francesc Aran apuntó que “la administración, sabedora de que la situación es grave, no actúa, permitiendo que se perpetúe una situación antijurídica”. Añadieron que las leyes no permiten que un edificio catalogado sufra este tipo de daños, y las administraciones deben ser garantes de su cumplimiento. Será la autoridad judicial la que deba decidir, tras las investigaciones oportunas, si se ha producido este delito.