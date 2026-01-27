Un desprendimiento obliga a dar paso alternativo en la C-14 en Ribera d'Urgellet

🚨 COMPTE! Esllavissada a l’alçada d’Hostalets de Tost (quilòmetre 171 de la C14). Extremeu la precaució. pic.twitter.com/oqpmZUPyVj

Un desprendimiento de tierra y rocas obliga a dar paso alternativo este martes por la mañana en la C-14 en el término municipal de Ribera d'Urgellet. Concretamente, el derrumbe se ha producido a la altura del punto kilométrico 171, en el núcleo de Hostalets de Tost.

Por otra parte, la C-28, el puerto de la Bonaigua, se mantiene cerrada por riesgo de aludes entre Naut Aran y Alt Àneu.

