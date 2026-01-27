La Guardia Civil detiene a una persona por el robo de 37 balizas V16 en Fraga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo ROCA de la compañía de la Guardia Civil en colaboración con el puesto de la Guardia Civil de Fraga, procedió este mes a la detención de una persona como supuesta autora de un delito de hurto en la capital del Baix Cinca de 37 balizas V16, obligatorias en los vehículos desde el inicio de este año.

El pasado día 15, el puesto de la Guardia Civil tuvo conocimiento del hurto de una caja que contenía 37 dispositivos de preseñalización de peligro o balizas V16, que se encontraba en interior de un establecimiento comercial de la localidad. El valor de lo sustraído era de unos 1.500 euros. Finalmente, el pasado día 20, agentes de este equipo, junto con efectivos del puesto de Fraga, procedieron a la detención de una persona como posible autora de este delito de hurto. Asimismo, se pudieron recuperar seis de las balizas sustraídas, mientras que el resto habían sido vendidas. El detenido es un varón de 41 años de edad y vecino de la comarca del Baix Cinca.

El equipo ROCA junto con el puesto de la Benemérita de Fraga instruyeron las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de la capital junto con el detenido. Por su parte, el juez decretó la libertad con cargos para el detenido.