El asaltante del supermercado de Tàrrega acumula 20 arrestos por otros delitos

El hombre que el jueves de la semana asaltó un supermercado de la avenida Catalunya de Tàrrega, como avanzó SEGRE el lunes en su edición digital , cuenta con más de 20 detenciones, la mayoría de ellas por delitos contra el patrimonio, según informaron fuentes solventes. Los Mossos d'Esquadra identificaron al individuo cuando visionaron las imágenes de las cámaras de seguridad debido a ser un conocido delincuente de la comarca con un largo historial delictivo. Ayer por la mañana estaban pendientes de su arresto. El hombre, de nacionalidad española, ha pasado varios años ingresado en prisión.

El asalto violento se produjo a las 13.43 horas del pasado jueves en un supermercado de la avenida Catalunya de la capital del Urgell. Un individuo intentó huir con el dinero de una de las cajas registradoras en el momento en que una trabajadora devolvía el cambio a una compradora.

Las empleadas y varias clientas, algunas de ellas migrantes, se abalanzaron sobre el individuo, evitando que pudiera huir con el botín. Consiguieron retenerle, recuperando los billetes que quería llevarse. El individuo se fue caminando del establecimiento. Las trabajadoras y clientas se jugaron su integridad. En el momento del asalto incluso había un menor cerca de la caja.

El intento de robo fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes se han hecho virales en grupos de WhatsApp. En el vídeo se puede ver como un hombre, que se tapa la cabeza con la capucha de un abrigo negro, merodea durante más de un minuto por las dos cajas hasta que coge el dinero de una de ellas e intenta huir sin éxito al ser retenido al momento por varias mujeres.