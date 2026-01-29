Àngels González, directora de un hotelet del Pirineo: "Si el cliente reserva a nuestra web, le ofrecemos un 10% de descuento"

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Àngels González, directora de Cal Teixidor, el Hotelet d'Estamariu, explica que ha apostado por la digitalización para que la gestión del establecimiento sea la más autónoma posible. Apunta que tiene una web privada “con mi propio motor de reservas” y que se apoya en las grandes plataformas “porque las necesitamos para darnos visibilidad”.

“Cada vez más estamos consiguiendo que el cliente nos vea en la plataforma (como por ejemplo en Booking), pero después nos busca y hace la reserva a través de nuestra web”. “A nosotros nos sale más rentable porque todo lo que hacemos por plataforma nos obliga a destinar una comisión de entre un 15 y un 20 por ciento. En cambio, si el cliente hace la reserva directamente, le ofrecemos un 10% de descuento.”