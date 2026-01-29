Cortado el acceso a cuatro pueblos de Valls de Valira

Un desprendimiento de tierra y árboles obligó a cortar ayer al mediodía la carretera local que conecta varios núcleos de Les Valls de Valira. La avalancha se produjo en Sant Joan Fumat y afectó a la movilidad de casi un centenar de vecinos de este núcleo y de Ars, Asnurri y Civís. Como alternativa, los residentes pudieron desplazarse con vehículos 4x4 por la pista de Farrera dels Llops. La maquinaria especial para retirar el material acumulado comenzó a limpiar por la tarde, pese a no tener previsión para reabrir la vía hasta por la noche. El alcalde, Ricard Mateu, explicó que la previsión es poder abrir un paso provisional porque “la alternativa es difícil con un turismo al tratarse de una pista con barro y nieve”. “Seguirá habiendo riesgo hasta que se estabilice el talud y se limpie la ladera”, dijo. Por otra parte, el acceso a Gerb, en la carretera LV-9047, seguirá cerrado un mes por el alud de rocas del sábado. Ayer, técnicos de la Diputación, titular de la vía, comenzaron las obras de emergencia, valoradas en 500.000 euros, para limpiar y estabilizar el talud, que bordea un macizo de 80 metros de altura. En la C-13 a su paso por Camarasa se registró la caída de piedras, y hoy está previsto cortar el tramo de la carretera de Sant Llorenç de Montgai para retirar rocas de la calzada. También se trabaja en la C-14 en Hostalets de Tost, tras el alud de piedras del martes.

Reabre el puerto de la Bonaigua tras cinco días

El puerto de la Bonaigua, en la C-28, reabrió ayer al mediodía tras cinco días cerrado por el alto riesgo de aludes por el volumen de nieve acumulado. Desde el fin de semana técnicos del Centre de Lauegi provocaron más de una docena de avalanchas para desplazar el manto nival y asegurar la vía.