Denuncia grietas en su vivienda de Alfarràs tras el derrumbe de una casa

Un vecino de Alfarràs denunció ayer que el derrumbe registrado la semana pasada en una casa vacía de esta localidad del Segrià ha provocado grietas en su vivienda, y reclamó al ayuntamiento una alternativa habitacional mientras se derriban los inmuebles que, en su opinión, han provocado los desperfectos. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de enero, cuando una vivienda deshabitada de la calle La Parra se derrumbó, en principio, sin causar daños a los inmuebles colindantes. Sin embargo, Francisco Medina explicó a SEGRE que el primer derrumbe provocó también desperfectos en la casa que da “pared con pared” con la que él habita junto a su pareja, su hijo y su madre, y que fue este segundo derribo parcial el que ha provocado “una grieta que va desde la cuarta planta hasta la planta baja” de su vivienda. El afectado añadió que el arquitecto municipal fue a su casa para comprobar el estado del inmueble “y nos aconsejó irnos” debido a la gravedad de los daños, “pero de momento no nos han dado ninguna solución”.

En cambio, el alcalde de Alfarràs, Joan Carles García, explicó que los daños que hay en la vivienda del vecino denunciante “son muy anteriores a los derrumbes”, y aunque confirmó la visita del arquitecto municipal, aseguró que el funcionario “solo advirtió al dueño de las deficiencias que hay en el edificio”. García añadió que “haremos un requerimiento para que este vecino se arregle su casa”, y descartó cualquier apuntalamiento.

Por otra parte, el primer edil explicó que el ayuntamiento ya está en contacto con el fondo de inversión propietario del edificio que colapsó la pasada semana y que está pendiente de acordar cómo se lleva a cabo el derribo.