La estación de Grandvalira denuncia con un vídeo a dos esquiadores imprudentes que pasaban por Arinsal con riesgo de alud

Grandvalira ha hecho pública una denuncia mediante un vídeo donde se observa la imprudencia de dos esquiadores de montaña en Arinsal. Los hechos tuvieron lugar el miércoles 28 de enero de 2026, cuando estas dos personas se encontraban en el pico del Port Negre, un área expresamente cerrada. Según ha informado el Diario de Andorra , los esquiadores transitaron por la zona pocos según antes de que se produjera un alud controlado, una situación que podría haber tenido consecuencias fatales. La estación ha subrayado que los esquiadores "han hecho caso omiso de las indicaciones de un trabajador" y siguieron ascendiendo por la estación "a pesar de las advertencias de avalancha y la señalización visible de no traspasar la zona". Grandvalira ha remarcado que "en el momento que han pasado ambos esquiadores, la carga explosiva para desencadenar el alud en cuestión, ya estaba colocada, y por lo tanto no se podía hacer nada para pararlo". La estación recuerda que este tipo de actuaciones son "altamente imprudentes y ponen en riesgo" tanto a los usuarios como a los profesionales que trabajan para garantizar la seguridad del dominio.

Esta imprudencia se produce en un contexto donde las estaciones de Grandvalira Resorts registran acumulaciones de nieve significativas, aumentando el riesgo de avalanchas. Por esta razón, los equipos de seguridad del dominio trabajan sin descanso para asegurar la montaña. Durante la ejecución del PIDA, el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas, las zonas como el pico del Port Negre permanecen cerradas al público por motivos de seguridad, ya que se realizan operaciones controladas para prevenir aludes espontáneos.

Les estaciones insisten en la importancia primordial en respetar los horarios establecidos para los circuitos de esquí de montaña. Estos circuitos están diseñados y habilitados específicamente para garantizar la seguridad de los practicantes. Hay franjas horarias diferenciadas: algunos circuitos son accesibles de 9 a 17 horas, mientras que otros lo son entre las 17 y las 22 horas. Fuera de estos periodos, se llevan a cabo trabajos esenciales con máquinas pisanieves y operaciones de seguridad como el PIDA, que implican riesgos considerables para cualquier persona que se encuentre en la zona. Además, se recalca que los cables de las máquinas pueden ser extremadamente peligrosos y provocar accidentes graves si no se respetan las indicaciones.