Los Mossos intervienen en 45 desalojos de viviendas ocupadas en Lleida en 2025

Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo el año pasado 45 desalojos de vivienda a petición de las autoridades judiciales en las comarcas leridanas. Son datos aportados por la consellera de Interior, Núria Parlon, a una pregunta parlamentaria dels Comuns. La conselleria detalla que se trata de denuncias por desalojos judiciales, tanto penales como civiles, de inmuebles destinados a vivienda en los que el juzgado ha requerido la colaboración de la Policía catalana, excluyendo aquellos en los que no se solicitó o no fue necesaria finalmente, por diferentes motivos, la intervención policial.

Así, en el conjunto de Catalunya se hicieron 2.526 desalojos en 2025 frente a los 2.477 que se registraron un año antes. En 2024, los Mossos intervinieron a petición judicial en 65 desocupaciones en la provincia de Lleida. En la misma respuesta, Interior señala que los datos corresponden desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de octubre de 2025, ya que con anterioridad a esa fecha no se disponía de datos relativos a estos desalojos.

Entretanto, por municipios de más de 50.000 habitantes, el departamento de Interior informa de que en la ciudad de Lleida el año pasado se llevaron a cabo una docena de desalojos con intervención de los Mossos a petición de la autoridad judicial. Una cifra muy interior a la registrada en 2024, cuando fueron 26. Lideró este ranking la ciudad de Barcelona, con 317 intervenciones policiales en desocupaciones, seguida de Badalona, con 163, y Girona, con 142.

Asimismo, incluye las denuncias por el fenómeno de la ocupación. En la provincia de Lleida, el año pasado, hasta el mes de octubre, se contabilizaron 144 mientras que en todo el 2024 fueron 189. En cuanto a las denuncias por violación de domicilio, hubo once por primeras residencias y seis por segundas residencias. En la capital del Segrià se denunciaron hasta octubre 61 ocupaciones de inmuebles destinados a vivienda, cifra que en 2024 se situó en las 88. En el conjunto de Catalunya, según Interior, se tuvo constancia de 11.172 denuncias por ocupación de inmuebles entre 2024 y octubre de 2025. Badalona fue el municipio que registró un mayor número de denuncias, con 791 en 2025.

Penas y multas más graves si es una violación de domicilio

Interior detalla que el fenómeno de la ocupación se divide en diferentes delitos. El primero es el de usurpación, consistente en la ocupación de un inmueble sin el consentimiento del propietario. Este acto se produce generalmente en edificios deshabitados, locales, terrenos o propiedades que no son residencia habitual. Si la ocupación es pacífica, se sanciona con multas que van de tres a seis meses. Otro delito de este fenómeno es la violación de domicilio, siendo la entrada o permanencia en un espacio habitado sin el consentimiento del residente, tanto si es primera como segunda residencia. Si no se ejerce violencia, se castiga con penas de prisión de entre seis meses y dos años. Se elevarán hasta los cuatro años en caso de violencia o intimidación. Asimismo, en este caso, la policía puede actuar sin necesidad de una autorización judicial previa, aunque Interior señala que son hechos minoritarios.