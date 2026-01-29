SEGRE

INFRAESTRUCTURAS

Obras en torno al colegio del Vinyet de Solsona

Los trabajos incluyen una rotonda y la urbanización de un tramo de la LV-4241. - DIPUTACIÓ

Los trabajos incluyen una rotonda y la urbanización de un tramo de la LV-4241. - DIPUTACIÓ

La Diputación llevará a cabo una actuación de mejora en la travesía urbana de Solsona, en la carretera LV-4241, para reforzar la seguridad viaria del entorno de la escuela del Vinyet. El proyecto, con un presupuesto de 814.740 euros, incluye la construcción de una rotonda en la intersección con la C-462z, que servirá para regular el tráfico y reducir la velocidad de los vehículos en torno al colegio. La iniciativa contempla además la renovación del firme y su repavimentación, así como la corrección de deficiencias en el drenaje. Se prolongarán las aceras, se habilitará un carril bici, se instalarán pasos de peatones y se mejorará la iluminación. La diputada de Servicios Técnicos de la corporación, Cristina Morón, destacó que responde a la necesidad de adaptar la travesía a un uso más urbano.

