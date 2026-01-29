Reclaman reparar la carretera A-242 a Fraga

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Seròs prepara una reclamación que remitirá al gobierno de Aragón por el mal estado de la carretera A-242 desde el límite de la provincia de Lleida hasta la rotonda de la A-2, en el término municipal de Fraga. Esta vía sirve de conexión para vehículos y camiones de mercancías desde la autovía A-2 hasta la C-12 a su paso por Maials, indicaron fuentes del consistorio. “El firme está muy degradado, con numerosos baches y grietas desde hace años y en la zona aragonesa los trabajos se limitan a tapar agujeros, una actuación que se llevó a cabo a mediados de este mes”, remarcaron. Por contra, el estado de la calzada en la zona leridana es bueno, por lo que se reclama una intervención para que todo el trayecto quede en las mismas condiciones. Gran parte del deterioro se debe a que es muy utilizada por camiones, además de ser la vía que muchos aragoneses utilizan para ir a las playas de Cambrils, Salou y el Delta del Ebro de la forma más rápida en los meses de verano. La diferencia del estado del firme en una y otra comunidad se constata a simple vista en el límite provincial, puntualizaron.

Por otra parte, la Generalitat está inmersa en la mejora del tramo catalán de la carretera de La Granja d’Escarp a Mequinensa, mientras que el trayecto aragonés va bastante más retrasado. El objetivo es ganar seguridad en los 4,3 km del tramo catalán, mientras que no hay fecha para revertir el deterioro en suelo aragonés.