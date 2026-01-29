Remontadores de BTT hasta las cimas de los senderos de Tarrés, en Les Garrigues

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Centre BTT del Sindicat de Tarrés suma nuevas prestaciones para los ciclistas que quieran utilizar alguna de las rutas señalizadas de la localidad. Con este fin, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de remontes especialmente dirigido a los debutantes, pero también a los más experimentados. De esta forma, “se propone remontar a los ciclistas hasta la zona más alta de los senderos más técnicos con un vehículo preparado con remolque”, explica Òscar Balsells, gestor del Sindicat. “De este modo pueden practicar el descenso con total comodidad sabiendo que tendrán un remonte listo para facilitar el ascenso a la siguiente trialera”, explicó.

También se ofrece el servicio de remontadores para los debutantes, especialmente a todos aquellos que quieren iniciarse en la BTT, con dos circuitos circulares que combinan senderos y caminos de fácil ejecución que suman unos 7 kilómetros y 3 trialeras de fácil descenso de más de 2 kilómetros cada una, añadió Balcelles.

El punto de partida es Els Plans de Tarrés, un bosque donde hay numerosos hornos de cal y de donde salen muchas trialeras. Los interesados pueden llevar sus propias bicicletas o alquilarlas en el Sindicat. También se ofrece el servicio de guía que acompaña a los aficionados y se les enseña algunos de los rincones más espectaculares como son los hornos de cal o las cabanes de volta típicas de la comarca de Les Garrigues, remarcó.

Tarrés comienza a ser conocido por los amantes del ciclismo debido a la diversidad de caminos y senderos. La creación de un centro de BTT y la señalización de todos los recorridos han comportado un aumento de las personas interesadas en este enclave que practican este deporte.

En total, el Sindicat pone a disposición de los deportistas 16 rutas de descenso, un circuito circular de 2 kilómetros para los debutantes, una vía ciclista de 16 kilómetros similar a una vía verde y diversos circuitos de BTT. Conjuntamente con la agencia Ponent Explorers se ha creado el paquete que incluye el servicio de remontadores y también la posibilidad de desayunar o comer en el Sindicat, que los fines de semana ofrece un bufete de degustación de productos de proximidad promocionando, especialmente, el aceite de Les Garrigues.