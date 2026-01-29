Rodalies regresa a su precaria normalidad mientras el AVE sufre retrasos de tres horas

La estación de Lleida-Pirineus regresó ayer a una situación de normalidad a medias tras una semana de caos y colapso en la red ferroviaria. Los trenes de Rodalies funcionaron casi sin retrasos durante toda la jornada, y el ir y venir de pasajeros se desarrollaba sin el agobio y las prisas de hace solo unos días. Algunos pasajeros incluso se mostraron sorprendidos, como dos chicas que llegaron a la estación pocos minutos después de las diez de la mañana desde Tàrrega. “Solo hemos tenido que esperar diez minutos en la estación, y eso que hemos dejado pasar un tren”, explicaron.

En la estación de la capital del Urgell, mientras, había bastantes más usuarios que en las últimas jornadas, aunque muchos seguían sin confiar del todo en poder llegar a su destino a la hora prevista. Sin embargo, la circulación en la RL3 fue especialmente regular, mientras que en la RL4 se registraron algunos retrasos puntuales de hasta diez minutos, teniendo en cuenta que parte del recorrido, desde Cervera hasta Manresa y Terrassa, se hace en autobús.

Ellos fueron los afortunados, porque los viajeros que esperaban subirse a un tren de alta velocidad tuvieron que armarse de paciencia durante toda la jornada, ya que los AVE y los Avant sufrieron retrasos que por la mañana ya se acercaban a la hora y media. Por la tarde los retrasos ya alcanzaban las tres horas. Adif confirmó a SEGRE estas incidencias, y las atribuyó, en parte, al temporal de viento y nieve en cotas bajas que ayer azotó a la mayor parte del centro de la península, y que provocaron que los convoyes rebajaran su velocidad en el tramo entre Madrid y Calatayud. Además, según las mismas fuentes, los maquinistas siguen especialmente vigilantes ante cualquier anomalía que puedan detectar, lo que obliga a disminuir la velocidad de circulación en los tramos señalados hasta que el gestor ferroviario comprueba su seguridad.

El Govern mantendrá los descuentos en los títulos de viaje hasta 2028

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, anunció ayer que el precio del transporte público en Catalunya seguirá teniendo reducciones y bonificaciones como mínimo hasta que acabe la presente legislatura, en 2028. “Hasta que salgamos de esta”, dijo Dalmau en la sesión de control en el Parlament.Esta medida, que el Executiu quería aplicar en un principio solo a los colectivos vulnerables, supone reforzar el acuerdo que el Govern alcanzó en diciembre con los Comuns, que establecía mantener las bonificaciones del 50% para los títulos de uso habitual de metro, bus y Rodalies que dependen de la Autoridad del Transporte Metropolitano. Estado y Generalitat asumen estas bonificaciones en un 20 y un 30% respectivamente, aunque el compromiso del Gobierno central —ratificado el martes por el Congreso— solo contempla, por el momento, este 2026.Esta medida se añade a la gratuidad de los abonos de 10 viajes para los servicios de regionales, regionales exprés y media distancia, que se extenderá hasta el 26 de febrero. Sin embargo, los usuarios que los consuman antes de esta fecha, podrán solicitar otro título gratuito en cuanto lo necesiten. Además, como refuerzo de la oferta habitual, también se han puesto en marcha cuatro servicios especiales gratuitos de Media Distancia para la línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, aunque en este caso, los títulos gratuitos se tendrán que reservar en la página web de Renfe, en la aplicación para móviles de la operadora o en las taquillas de las estaciones de Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona o Barcelona Sants.

Suspendidas hasta mañana las Zonas de Bajas Emisiones

La Generalitat de Catalunya anunció ayer la ampliación de las medidas extraordinarias de movilidad hasta mañana viernes para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies, entre las que se cuenta la suspensión temporal de las restricciones de circulación por las Zonas de Bajas Emisiones en las que, cuando se activan, excluyen a los vehículos más contaminantes.En cuanto a la movilidad por carretera, se mantendrán abiertas las barreras en el peaje de la C-32 en el Garraf, y también los 150 vehículos de refuerzo de las líneas regulares en los corredores habituales, además del refuerzo “específico” el área metropolitana de Barcelona con 19 autobuses adicionales que conectan Castelldefels, Gavà y Viladecans.

Polémica por la fecha de la protesta contra el caos ferroviario

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, criticó ayer que la plataforma de afectados por Rodalies convocara para el 7 de febrero una manifestación para protestar contra el caos ferroviario de la última semana, y aseguró que “parece una contraprogramación”, ya que la ANC la había convocado para ese mismo día con anterioridad. “Cuando nos llegó la noticia no lo entendimos. Estaríamos muy contentos de que vinieran con nosotros, pero dicen que hacen una manifestación de país como si la nuestra no lo fuera”, lamentó Llach en declaraciones a Rac1. La protesta independentista, convocada también por el Consell de la República, cuenta ya con el apoyo de Junts, la CUP y entidades como Omnium.