Suspendida la circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega por riesgo de desprendimiento
El corte afecta Rodalies y a la Media Distancia del tramo Lleida-Barcelona y se ha habilitado servicio alternativo con autobuses
La circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega se encuentra suspendida cautelarmente debido a un riesgo de desprendimiento sobre la vía.
El corte afecta a la RL4 de Rodalies así como a los trenes de Media Distancia del tramo Lleida-Barcelona, segons Protecció Civil y Adif. Se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas.