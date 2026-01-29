Un ‘lifting’ para dos avenidas

El ayuntamiento de Les Borges Blanques proyecta reformar dos de sus entradas al núcleo urbano: las avenidas de Les Garrigues y Jaume I. La ausencia de aceras en buena parte de su trazado dificultan actualmente la circulación de peatones, y en especial de personas con movilidad reducida. El consistorio propone subsanar esta deficiencia construyendo aceras donde no las hay y ampliándolas allí donde son estrechas. También plantea modificar algunas intersecciones con otras calles para mejorar la seguridad vial. Estas acciones figuran en el plan de movilidad que prepara el consistorio. El documento, en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante la Generalitat, establece como objetivo “mejorar la calidad del espacio público con calles pensados para las personas”.

En la Avinguda de Les Garrigues, el plan de movilidad destaca que “no hay aceras en el 75%” de su trazado y que, donde sí las hay “son estrechas”. También advierte que el aparcamiento “no regulado” en la zona difuculta el paso de los peatones y de un tramo donde la presencia de grava en el suelo “limita el paso de personas con diversidad funcional”. La planificación del ayuntamiento prevé también reparar el pavimento y suprimir elementos que interfieren el paso de peatones como postes eléctricos y árboles. El coste de estas intervenciones se estima en 215.000 euros.

En cuanto a la Avinguda Jaume I, el plan destaca la ausencia de acera en parte de su trazado, mientras que donde sí la hay resulta “inaccesible” en algunos puntos para las personas con movilidad reducida. Asimismo, apunta a la existencia de edificios que ocupan espacio de la vía pública. La propuesta del consistorio prevé eliminar “eliminar la zona de aparcamiento delante de la escuela” Mare de Déu de Montserrat y construir una acera a la salida del centro educativo con al menos 2,5 metros de ancho protegida por una barandilla.

En lugar del parking que plantea eliminar, prevé “adquirir y asfaltar el parking disuasorio en el extremo oeste de la escuela”, entre otras medidas. En este caso, la inversión necesaria se calcula en 315.000 euros.

Cabe recordar que el plan de movilidad de Les Borges Blanques contempla habilitar más de un millar de plazas de aparcamiento en solares de propiedad privada. Para disponer de ellos, propondrá a los propietarios que los cedan de forma temporal a cambio de que estas fincas queden exentas del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Es una fórmula para disponer de espacios de parking que el consistorio ya ha empleado con anterioridad.