Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nueva polémica con Josep Pàmies como protagonista. El horticultor de Balaguer es uno de los ponentes de un congreso que relaciona las vacunas con el autismo y que está previsto que se celebre el 28 de febrero en Ciudad Real. La Federación Autismo Castilla-La Mancha y Autismo España han manifestado su “absoluto rechazo”.

Las dos entidades instan a que se impida la celebración de este congreso, porque argumentan que la difusión de contenidos pseudocientíficos que atentan contra la evidencia supone un riesgo para la salud pública y vulnera los derechos de las personas con autismo y de sus familias.

“Hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes el anuncio de dicho evento, exigiendo que actúen con firmeza, dentro de sus competencias, para impedir que se celebre, investigar posibles responsabilidades y prevenir la difusión de contenidos pseudocientíficos que atentan contra la evidencia científica, la salud pública y los derechos de las personas con autismo”, aseguran en un comunicado.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha sumado a las advertencias y críticas ante el evento titulado ‘Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras’, manifestando su rechazo a las pseudoterapias y a “cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública”.

Añadió que están “recabando información de manera rigurosa sobre los contenidos anunciados y las posibles implicaciones sanitarias, profesionales y sociales que pudieran derivarse de este tipo de iniciativas, en el marco de su responsabilidad como garante de la salud pública”.

En su cuenta de Instagram, Pàmies le dice a la Generalitat que “seguiré defendiendo el uso del MMS/Dioxido de Cloro para ayudar a niños con autismo y otras enfermedades raras a pesar de vuestra persecución”. Y le recuerda que no pagará las multas y “volveré a delinquir exponiendo mi opinión” sobre el congreso de ciudad Real.