Detenido un ladrón con numerosos antecedentes por cinco robos en vehículos en Tàrrega

Imagen de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Tàrrega. - SEGRE

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en Tàrrega a un hombre de 33 años acusado de cinco robos con fuerza en interior de vehículos. La investigación policial empezó el pasado martes, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de unos robos en coches estacionados en la calle Mossèn Sarret de la capital del Urgell. Un individuo rompió el cristal de cinco vehículos estacionados en la vía pública, y sustrajo los objetos de valor del interior.

La investigación permitió identificar al presunto autor y este jueves, hacia las 13.00 horas, fue localizado y detenido por la policía en la calle Comtes de Barcelona de Tàrrega.

El arrestado, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasará este viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en función de guardia de Cervera.