Pastorear para cumplir un sueño

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Nereida Segovia es de Els Alamús y Eric Gaspà se crió en Espot. Son pareja y viven en Pinós. Hasta allí les ha llevado el sueño de tener una explotación ganadera. El proceso para conseguirlo, sin embargo, ha sido tortuoso. Tanto, que a punto estuvieron de abandonar.

Los dos se hicieron célebres en su pueblo de adopción hace unas semanas, cuando contaron su experiencia en uno de los programas más vistos de TV3, El Foraster, donde narraron cómo la vida les ha llevado tan lejos de casa. “Nos conocimos en Mollerussa, donde estudiábamos”, explica Nereida, que no se lo pensó cuando Eric decidió volver al Pallars. “Yo aquí no tenía trabajo, y como me gusta mucho la montaña, me fui con él”. Eric hacía de camarero por entonces, pero “tenía siete ovejas, y las cuidaba como hobby, hasta decidí de cambiar de vida”.

El no proceder de familia ganadera fue su primera gran dificultad. “Comenzar de cero te obliga a invertir mucho”, afirma Eric, y añade que, además, “no podíamos ampliar porque no teníamos acceso a más tierras”. Y entonces llegó la pandemia. “En ese momento tocamos fondo”, admite Nereida. Hasta que la magia de internet les ofreció una salida. Una iniciativa de Repoblem les puso en contacto con un joven con tierras disponibles en Pinós. “Nos pusimos de acuerdo y al final hemos unido nuestros caminos”, recuerda Nereida. Este mismo joven también les ayudó a solventar otro problema: encontrar dónde vivir, y finalmente se establecieron en Torà, donde viven desde hace cuatro años.

Desde entonces, su rebaño ha ido creciendo y se acerca ya a las 500 ovejas, pero la experiencia, explican Nereida y Eric, les ha enseñado que es vital garantizarse unos ingresos fijos “si un mes nos va mal” con el rebaño. “Yo estoy en una guardería y Eric transporta ganado”, cuenta la joven. No obstante, los dos ya ven en el horizonte su próxima etapa: instalarse este verano en una masía que están rehabilitando en Pinós.

Ambos se muestran satisfechos con el camino recorrido, pero tienen un consejo para los que piensan en cambiar de vida. “Hay que tener ganas, ser persistente, no desfallecer y tener un punto de suerte”, dice Eric. Y añade: “Y sobre todo, no quedarte con la primera idea que tengas”.