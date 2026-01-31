Más de 16.000 escolares de Lleida estudian fuera de su municipio

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La cifra de alumnos de Lleida que cursan estudios no universitarios fuera de su municipio ascendió a 16.240 personas durante el curso 2024/2025, según informó ayer el Institut d’Estadística de Catalunya, que publicó los datos sobre movilidad obligada por razón de estudios del pasado ejercicio.

El estudio indica que ocho de cada diez alumnos no universitaris de Catalunya estudiaron y residieron en el mismo municipio en el curso 2024/2025, y en este sentido el Segrià es la comarca leridana con un mayor porcentaje de retención de los alumnos que cursan Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Lleida ciudad es, además, la localidad catalana que retiene más alumnos residentes en términos relativos (96,9%). En el otro extremo se sitúa el Pallars Sobirà, donde solo el 54,8% de los alumnos no universitarios cursan sus estudios en su pueblo.