Artesa sanea y mejora la potabilizadora y los depósitos de agua

Artesa de Segre está llevando a cabo trabajos de limpieza, desbroce y saneamiento en el entorno de la Estación de Tratamiento de Agua Potable y en los terrenos que rodean los depósitos municipales. Esta actuación permite mejorar el estado general de las instalaciones, garantizar un entorno más seguro y accesible y facilitar las tareas de mantenimiento de un servicio esencial para el municipio. La ETAP y los depósitos forman parte de un conjunto de edificaciones construidas durante la década de los años cuarenta, una infraestructura clave que ha asegurado el abastecimiento de agua potable al pueblo durante décadas. Gracias a estas obras de limpieza y saneamiento se evita el crecimiento excesivo de vegetación, se reduce el riesgo de incendios y se facilita la vigilancia y el acceso de los técnicos en caso de incidencias.

Con estas actuaciones, Artesa de Segre sigue trabajando en la conservación, mejora y puesta al día de las infraestructuras básicas. La mejora del entorno que rodea la ETAP y los depósitos quiere reforzar la eficiencia del servicio de suministro de agua, y contribuye a cuidar el espacio natural y urbano que lo envuelve, mejorando la calidad del servicio para todos los vecinos del municipio.