Cien actos solidarios contra el cáncer infantil

La sala de actos de la Paeria de Balaguer acogió el miércoles la presentación de la décima edición de la Fira dels Somnis contra el càncer infantil, cuyo acto central se celebrará el 10 de mayo. El encuentro reunió a voluntarios, representantes de instituciones y ciudadanía, que mostraron su compromiso con la iniciativa solidaria que a lo largo de sus diez años ha recaudado cerca de 60.000 euros destinados íntegramente a la investigación del cáncer infantil. La edición de este año llega con un amplio programa de actividades, más de un centenar, que se harán hasta la jornada festiva, prevista en el Parc de la Transsegre y Països Catalans. Allí tendrá lugar la Cursa dels Somnis, una carrera solidaria junto a más de un centenar de propuestas lúdicas, talleres y actuaciones. El proyecto, que cuenta con el apoyo de más de 400 entidades y colaboradores, busca no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar sobre la realidad del cáncer infantil. Entre sus acciones destacan las experiencias intergeneracionales Somiem junts petits i grans, que conecta escuelas y residencias de la Noguera, Pla d’Urgell, Urgell y Segrià. Además, el consell de la Noguera impulsa la participación de los municipios con el espacio Passeig dels pobles, y una muestra de láminas educativas sobre el patrimonio local. La presentación fue a cargo de miembros de la comisión organizadora de la Fira dels Somnis, de entidades, la Paeria, el consell y ayuntamientos.