El instituto de El Pont de Suert, otra vez sin comedor tras tenerlo solo 3 semanas

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El instituto de El Pont de Suert dejará de ofrecer el servicio de comedor a sus alumnos a partir del lunes, según confirmó ayer a SEGRE la conselleria de Educación, que impulsó su recuperación el 8 de enero. Según las mismas fuentes, la baja demanda registrada hasta ahora ha sido el principal motivo para tomar la decisión, ya que la firma que se hizo con el encargo para gestionar el comedor escolar necesitaba 25 alumnos diarios para que su actividad fuera viable. Tras una encuesta que Educación envió a las familias de los alumnos, solo 10 familias se interesaron en esta modalidad, y otras 34 preferían utilizarlo en días alternos.

La recuperación de este servicio llegó con polémica, ya que modificó el horario de transporte para que los alumnos volvieran a casa, de las 15:15 horas a las 16:30. “El servicio fue muy bienvenido”, según recordó la portavoz de las familias, Meritxell Ramon, pero su puesta en marcha causó “malestar” porque las familias no fueron informadas sobre los cambios, y exigieron modificar el horario lectivo para que los alumnos “no comieran tan tarde” o, en su defecto, disponer de otro transporte escolar para mantener el horario de las 15:15. “Con el comedor a las 13 horas mi hijo se hubiera quedado todos los días, y el 95% de los alumnos también”, sentenció Ramon.

En cambio, Educación indicó que personal de la conselleria visitó el centro para explicar la medida y que las familias también recibieron información por carta, y subrayó que era “inasumible” tener dos líneas de transporte escolar por las tardes.

Más de 16.000 escolares de Lleida estudian fuera de su municipio

La cifra de alumnos de Lleida que cursan estudios no universitarios fuera de su municipio ascendió a 16.240 personas durante el curso 2024/2025, según informó ayer el Institut d’Estadística de Catalunya, que publicó los datos sobre movilidad obligada por razón de estudios del pasado ejercicio. El estudio indica que ocho de cada diez alumnos no universitaris de Catalunya estudiaron y residieron en el mismo municipio en el curso 2024/2025, y en este sentido el Segrià es la comarca leridana con un mayor porcentaje de retención de los alumnos que cursan Primaria, Secundaria y Bachillerato. Lleida ciudad es, además, la localidad catalana que retiene más alumnos residentes en términos relativos (96,9%). En el otro extremo se sitúa el Pallars Sobirà, donde solo el 54,8% de los alumnos no universitarios cursan sus estudios en su pueblo.