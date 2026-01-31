VISITANTES
El Urgell potencia el turismo con su primer plan director
El consell comarcal del Urgell presentó ayer su primer plan director de turismo, que marca la hoja de ruta del sector en la comarca durante los próximos dos años, 2026 y 2027. Se estructura en cinco ejes, entre los que figuran gobernanza y coordinación (con la recuperación de la mesa de trabajo de turismo), innovación y experiencias (como el impulso al cicloturismo o de autocaravanas), transformación digital, accesibilidad universal, marketing y comunicación.
Beatriz Martín, consultora de Daleph, explicó que detectaron dos grandes carencias: la falta de una gobernanza participativa entre los sectores público y privado, y la necesidad de desarrollar toda la oferta turística complementaria y diversa. “Tenemos que conseguir que el visitante no pase solo una noche en el Urgell, sino que encuentre propuestas que le inviten a quedarse dos o tres días más”, señaló. Martín también remarcó la importancia de la profesionalización del sector, con un acompañamiento a medida.