El Urgell potencia el turismo con su primer plan director

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Urgell presentó ayer su primer plan director de turismo, que marca la hoja de ruta del sector en la comarca durante los próximos dos años, 2026 y 2027. Se estructura en cinco ejes, entre los que figuran gobernanza y coordinación (con la recuperación de la mesa de trabajo de turismo), innovación y experiencias (como el impulso al cicloturismo o de autocaravanas), transformación digital, accesibilidad universal, marketing y comunicación.

Beatriz Martín, consultora de Daleph, explicó que detectaron dos grandes carencias: la falta de una gobernanza participativa entre los sectores público y privado, y la necesidad de desarrollar toda la oferta turística complementaria y diversa. “Tenemos que conseguir que el visitante no pase solo una noche en el Urgell, sino que encuentre propuestas que le inviten a quedarse dos o tres días más”, señaló. Martín también remarcó la importancia de la profesionalización del sector, con un acompañamiento a medida.