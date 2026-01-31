En servicio el nuevo paso superior en la línea del tren de La Pobla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha puesto en servicio este mes un nuevo paso superior en Gerb (Os de Balaguer) en la línea Lleida-La Pobla de Segur, entre esta localidad y Sant Llorenç de Montgai. La actuación, que forma del convenio entre FGC y el ayuntamiento de Os, ha permitido sustituir el puente que había por uno más ancho y reforzado para mejorar la seguridad vial y ferroviaria. Ha costado 644.000 euros con un plazo de ejecución de 29 semanas. Tiene 10 m de longitud y 8 de ancho y cuenta con dos carriles de 3 metros de ancho cada uno sobre la línea del tren. También está prevista la supresión de un paso a nivel en Os.