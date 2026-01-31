En servicio el nuevo paso superior en la línea del tren de La Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha puesto en servicio este mes un nuevo paso superior en Gerb (Os de Balaguer) en la línea Lleida-La Pobla de Segur, entre esta localidad y Sant Llorenç de Montgai. La actuación, que forma del convenio entre FGC y el ayuntamiento de Os, ha permitido sustituir el puente que había por uno más ancho y reforzado para mejorar la seguridad vial y ferroviaria. Ha costado 644.000 euros con un plazo de ejecución de 29 semanas. Tiene 10 m de longitud y 8 de ancho y cuenta con dos carriles de 3 metros de ancho cada uno sobre la línea del tren. También está prevista la supresión de un paso a nivel en Os.