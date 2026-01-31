Los Mossos detienen en Tàrrega a un hombre por una oleada de robos en vehículos en la ciudad

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.David Zorrakino - Europa Press

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves en Tàrrega a un hombre de 33 años como presunto autor de una oleada de robos en vehículos. Concretamente, le imputan cinco delitos de robo con fuerza.

El arresto es el resultado de una investigación iniciada el martes pasado después de que la policía catalana tuviera conocimiento que se habían registrado varios robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la calle Mossèn Sarret de la capital del Urgell.

Por lo visto, un individuo rompió los cristales de cinco vehículos estacionados en la vía pública y sustrajo los objetos de valor que había en el interior. La investigación permitió identificar al presunto autor y el jueves, en torno a las 13.00 horas, el sospechoso fue localizado y detenido en la calle Comtes de Barcelona de Tàrrega.

Estaba previsto que el detenido, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasara ayer a disposición judicial.

Vale a recordar que los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Agramunt al autor de un asalto a un supermercado de Tàrrega, pero el hombre quedó libre, aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva.