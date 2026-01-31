Muere el segundo esquiador atrapado por el alud de Cerler

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El segundo joven que quedó atrapado este jueves tras la caída de un alud fuera de dominio esquiable en la zona del circo Cibollés, en Cerler (Huesca), falleció la madrugada de ayer en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en la UCI con hipotermia. Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate. La avalancha se produjo el jueves al mediodía fuera de pistas en el término municipal de Benasque. Los fallecidos iban con otros tres compañeros cuando fueron arrastrados por la nieve y quedaron sepultados.

Este alud es el quinto que se registra este invierno en el Pirineo aragonés, con siete víctimas en menos de un mes. El primero fue el 29 de diciembre, en una avalancha en el entorno del Balneario de Panticosa que provocó la muerte de tres esquiadores de travesía. Asimismo, en el Pirineo leridano esta temporada ha habido un alud mortal. Fue el 18 de enero fuera de pistas en Baquiera.