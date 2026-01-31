Nueve ofertas para edificar la base de los Agentes Rurales en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha recibido nueve ofertas para redactar el proyecto y construir la nueva base de los Agentes Rurales en Balaguer. Dos uniones temporales de empresas (UTE) y siete constructoras optan a este contrato, cuyo presupuesto de licitación asciende a 3,1 millones de euros. El proceso de la empresa pública Infraestructures.cat para adjudicarlo avanza mientras que, de forma paralela, el ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado viernes ceder los terrenos donde se edificará este equipamiento, cerca de la sede del consell comarcal de la Noguera.

Las constructoras Cervós y Ribalta i Fills se han presentado al concurso como UTE, al igual que las empresas Codeco Obres y Construcciones Generales Araconsa SL. También participan en solitario las firmas Acsa, Netbarna Reunides Construcció, Certis Obres i Serveis, Citanias Obras y Servicios, Constructora d’Arao, José Antonio Romero Polo y Viscola-Construccions Àrids i Formigons. El adjudicatario deberá construir la base con piezas prefabricadas, según las cláusulas de la licitación.