Olivart renuncia y Antoni Arnó será el tercer alcalde de Almacelles

En un emotivo pleno Vanesa Olivart dejó ayer de ser la alcaldesa de Almacelles. Hizo efectiva su renuncia como primera edil y concejala por motivos de salud siete meses después de acceder al cargo por segunda vez. En la primera ocupó la alcaldía de 2021 (cuando sustituyó a Josep Ibarz, inhabilitado entonces por sentencia durante 9 años) a 2023 y en la siguiente fue el pasado 4 de junio de 2025 después de la dimisión de Joan Bosch, de Ara Pacte Local, que se había convertido en primer edil tras los comicios de 2023. Entró como concejala en 2015 “y he tenido el honor de ser la primera alcaldesa del pueblo”. Señaló que “ser alcaldesa requiere estar al 100% y demanda continuidad en el trabajo, algo que ahora no puedo garantizar, por lo que es el momento de dar un paso al lado”. Remarcó que es preciso “recuperar el orden municipal”, después de meses de “ruido y desafectación”. Todos los portavoces le desearon una pronta recuperación.

Antoni Arnó será el alcalde accidental, ya que fue el segundo en la lista de Junts en los comicios municipales de 2023. La vacante de Olivart será cubierta por Josep Maria Bosch, siguiente en la lista de Junts. En caso de que este rechazara el cargo, la siguiente es Carlota Montfort. Arnó aseguró ayer que espera que el pleno de nombramiento se convoque lo antes posible, el 12 o 13 de febrero como muy tarde, para su investidura definitiva como primer edil. Añadió que antes intentará hablar con todos los portavoces de los grupos municipales para dar estabilidad al gobierno local y garantizar la gobernabilidad. Será el tercer alcalde de Almacelles en este mandato.

Una serie de discrepancias irreconciliables en la gestión municipal han ido dinamitando todos los pactos desde que se formó el primer consistorio tras las municipales de 2023 entre Pacte Local, ERC y En Comú Podem, con Junts y PSC en la oposición. La expulsión de los dos ediles de En Comú en septiembre de 2024 abrió la crisis en el consistorio. En junio del año pasado Junts recuperó la alcaldía tras la dimisión de Bosch gracias a una alianza con el PSC. En agosto hubo una nueva crisis en el consistorio al marchar los socialistas y Olivart quedó en minoría.