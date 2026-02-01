Agramunt busca consenso para gestionar la red de agua

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Agramunt está analizando las distintas modalidades de gestión del servicio de agua potable para el municipio, cuyo contrato con la empresa Cassa finalizará en enero de 2027 tras 25 años. Buscará consenso sobre el modelo a aplicar a partir de entonces, ya sea una nueva concesión o bien municipalizar el servicio.

La alcaldesa, Sílvia Fernández, explicó que “hemos creado una comisión de estudio para analizar las diferentes posibilidades de gestión del agua, tal como nos comprometimos a hacer”. En él participan técnicos municipales y representantes de todos los grupos municipales. Además, el ayuntamiento ha encargado a la consultora PWACS un estudio técnico sobre las distintas opciones y la viabilidad de cada una. “Estamos analizando todas las alternativas, de momento no hay ninguna decisión tomada”, añadió la alcaldesa, quien subrayó que la voluntad del equipo de gobierno es “alcanzar el máximo consenso posible, ya que es una cuestión muy importante para el futuro de Agramunt”.

Paralelamente, se ha elaborado un reglamento del suministro de agua potable y la red de alcantarillado, esta última gestionada por el consistorio. El pleno aprobó inicialmente el jueves el proyecto de establecimiento del servicio y el reglamento, en exposición pública durante 30 días.