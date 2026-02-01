Charla ‘personal’ de Pere Aragonès en La Pobla de Segur

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de personas asistieron el jueves en el Molí de l’Oli de La Pobla de Segur a una charla del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès en la que el republicano expuso la parte personal de su paso por el Palau de la plaza Sant Jaume. “Siempre intentaba reservar espacio para conciliar, pero era muy difícil”, señaló el político, quien confesó que “este último año he podido llevar a mi hija todos los días a la escuela”. “Para un presidente es muy difícil conciliar, pero también para un alcalde al frente de un ayuntamiento”, añadió. Aragonès, al que los asistentes preguntaron por asuntos como la tramitación de los presupuestos, el traspaso de los trenes de Cercanías o la vía a la independencia, comentó varias anécdotas de su paso por la presidencia del Govern. “Si quieres tranquilidad no te metas en política, es para tener emociones fuertes”, indicó.