Emotiva despedida al doctor Belilles tras 28 años como médico del pueblo

Joaquim Belilles se jubila tras 28 años como médico de familia de Vilaller, ocupación en la que le relevará Josep Maria Sanfeliu, del CAP de El Pont de Suert. Belilles recibió un emotivo homenaje de sus vecinos y pacientes esta semana. “Más que un profesional, ha sido una presencia próxima, humana y comprometida con varias generaciones”, explicaron desde el ayuntamiento. El consistorio ampliará la oferta sanitaria con un servicio de podología.