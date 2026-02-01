Las Ampa de Fraga piden recuperar la sede de selectividad

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las Ampas de los institutos de Fraga, el Ramón J. Sender y el Baix Cinca, se plantean recurrir a las movilizaciones si la Universidad de Zaragoza no rectifica y vuelve a catalogar a la ciudad como sede de la selectividad (PAU, Prueba de Acceso a la Universidad), categoría que perdió en el curso 2024-2025 y que obliga a los estudiantes de la comarca a desplazarse hasta Monzón, a 52 km por carretera, para examinarse.

“¿Por qué un estudiante de Fraga tiene que jugarse su futuro con el cansancio de kilómetros de carreteras mientras otros se examinan al lado de su casa?”, plantea el Ampa del IES Baix Cinca en su perfil de Instagram, en el que incluía una advertencia: “no descartamos iniciar medidas de protesta más contundentes” si no obtienen “un compromiso firme para que la ciudad sea sede oficial de la PAU”. “Exigimos a la Universidad de Zaragoza que deje de ignorar a los estudiantes de la comarca del Bajo Cinca”, añadían.

Los estudiantes necesitaron ayuda económica del ayuntamiento para ir a examinarse.

La consejera de Educación visita mañana la ciudad

La consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, tiene previsto realizar mañana lunes, en plena campaña electoral, una visita institucional a la capital del Baix Cinca. A las 10.30 tiene programada una visita al ayuntamiento de para estampar su firma en el libro de honor.