Obras de la autopista ferroviaria paran hasta mañana los cercanías a la costa y Zaragoza

Obras para la futura autopista ferroviaria entre el puerto de Tarragona y Zaragoza paralizaron ayer los trenes de cercanías y regionales en las líneas que unen Lleida con la costa (R13 y R14) y con la capital aragonesa. Estos trabajos, que se prolongarán hasta mañana lunes, tienen como finalidad habilitar apartaderos de 750 metros para convoyes de mercancías en Juneda y las estaciones oscenses de Selgua y Marcen-Poleniño. Renfe habilitó buses para transportar a los viajeros entre la capital leridana, Zaragoza, Sant Vicenç de Calders y Reus. Esta interrupción del tráfico de trenes se sumó a las numerosas incidencias que complican la circulación por la red ferroviaria desde hace dos semanas, tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida.

Los trabajos en la estación de Juneda cerraron al tráfico el tramo de vía entre Lleida y Vinaixa, el único de la R13 y la R14 por el que han circulado trenes de Rodalies en los últimos días. El resto del trayecto en estas líneas se hacía por carretera. Ayer, en cambio, los viajeros recorrían en buses el tramo desde Lleida. Al llegar a Reus, debían hacer trasbordo en un tren de la línea R15 para proseguir el viaje a Tarragona y Barcelona. En Sant Vicenç de Calders, podían tomar trenes de la R15, R16, R17 o R2 Sud. Está previsto que las obras afecten también a los primeros trenes de mañana lunes. Se prolongarán en etapas posteriores, si bien no requerirán paralizar la circulación de trenes, según explicaron fuentes de Adif.

En cuanto a la línea de alta velocidad, se repitieron los retrasos generalizados por encima de una hora entre Lleida y Madrid. En algun caso, la demora rozó las dos horas. La tardanza en los AVE se extendió el viernes a la práctica totalidad de los trenes el pasado viernes, al limitar Adif la velocidad a 160 Km/h en más de 150 kilómetros del recorrido. Para la próxima semana, el ente estatal aumentará las restricciones de velocidad en 24 puntos más de la red de Rodalies, que sumará así 179 en toda Catalunya. Renfe, por su parte, dejó desde ayer de indemnizar los retrasos cuando se deban a que el titular de la vía obliga a circular más despacio de lo normal.