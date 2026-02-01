Récord de nieve en las pistas de esquí de Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La última quincena de enero se ha caracterizado por las continuas borrascas de nieve en el Pirineo, que han dejado importantes espesores en todas las pistas de esquí de Lleida. La más beneficiada ha sido Port Ainé, que ha llegado a la cuarta posición de las estaciones con más nieve acumulada de todo el mundo, según en el portal en internet especializado en deportes de invierno Skiresort. Está solo por debajo de la suiza Glaciers, con 381 centímetros, y las niponas Niseko United y Daisetsuzan Kurodake, con 380 y 365, respectivamente. De hecho, el complejo de Rialp lleva días almacenando entre 230 y 330 centímetros en las cotas más altas.

Según responsables de la estación, este ha sido el año que más nieve ha caído en los últimos veinte. Pero esto, sin embargo, también ha supuesto inconvenientes, ya que el trabajo se ha multiplicado para los operarios que han tenido que adecuar pistas y remontes con el fin de dejar los accesos del complejo limpios y facilitar el paso a los esquiadores. Según los responsables de la estación pallaresa, “todos los días nieva y obliga a seguir con los trabajos de acondicionamiento desde primeras horas de la mañana retirando la nieve con palas o con las máquinas. Esperamos que acaben los continuos temporales para poder finalizar con las operaciones para despejar caminos a remontes y servicios”. En este sentido, puntualizaron que el mal tiempo también ha restado afluencia de aficionados, por lo que esperan que la climatología se estabilice para que la estación se pueda beneficiar de los buenos grosores el resto de la temporada.

L’última nevada va deixar el complex amb nous gruixos a les cotes altes. - PORT AINÉ

De hecho, el mal tiempo continuó ayer y cerró las cotas altas de la estación de Port Ainé y de otros complejos como Espot y Boí Taüll, gestionados por Ferrocarrils de la Generalitat. Los vientos llegaron a los 91,1 kilómetros por hora en Espot y a los 89,3 en Boí Taüll. También cerraron pistas en Baqueira Beret. Espot, también en el Sobirà, tiene hasta 280 centímetros de nieve en las cotas altas. Boí Taüll, en la Ribagorça, suma 270 centímetros, la estación aranesa de Baqueira llega a los dos metros y en Port del Comte, en el Solsonès, los espesores máximos llegan a los 230 centímetros.

En cuanto al esquí nórdico, fue preciso acceder con cadenas a las pistas del Pallars, Tavascan y Virós-Vallferrera. Sant Joan de l’Erm cerró puertas y las estaciones de Lles, Gils, Aransa y Tuixent funcionaron a pleno rendimiento. Según su portavoz, Imma Obiols, la climatología ha sido adversa para el esquí de fondo “pero es mejor tener nieve que no tenerla, como pasó en campañas pasadas”.