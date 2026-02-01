Resguardan el arte sacro de la lluvia en una iglesia del Pont de suert

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert está hablando con varias empresas para llevar a cabo obras urgentes para reparar el tejado de la Església Vella de l’Assumpció para salvaguardar la colección de arte sacro que exhibe en su interior. Sufre filtraciones que se han agravado con las últimas lluvias y el agua que entra cae directamente sobre las vitrinas que guardan las piezas escultóricas. Según la alcaldesa, Iolanda Carme Ferran, será preciso retirar todas las tejas, desplegar una lámina impermeable que evite filtraciones y volver a colocarlas. Esta actuación supondrá una inversión de unos 50.000 euros de los que el 70% los financia la conselleria de Cultura y se cuenta con una aportación de 6.000 euros de Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). El resto lo aportará el consistorio con fondos propios y el obispado de Lleida. Se hace mediante contratación directa para agilizar los trabajos, ya que se trata de un contrato menor que, por su cuantía, no es obligatorio adjudicar mediante concurso.

El ayuntamiento, la parroquia de l’Assumpció y la diócesis de Lleida tienen un convenio de cesión de uso de este inmueble. El consistorio se hace cargo del mantenimiento y reparaciones, así como de los gastos de luz, climatización, limpieza, alarma y vigilancia de la colección cuando está abierta al público.

La colección de arte sacro incluye piezas como los retablos originales de los templos de la Assumpció y de Sant Sebastià. Algunas proceden de diversas iglesias de la comarca, todas de época barroca. También expone tallas de madera policromada de diferentes lugares y una imagen del siglo XIII, además de objetos litúrgicos relacionados con rituales del cristianismo y pinturas, ya que dispone de un fondo pictórico de los siglos XVII y XVIII. Recientemente, el ayuntamiento ha instalado paneles informativos en cada pieza. También está pendiente de reformas la Església Nova, Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) que ascienden a 500.000 euros.