Acusan a un trabajador de un hotel de Espot de abusar sexualmente de una chica de 15 años

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a un trabajador de un hotel de Espot acusado de abusar sexualmente de una clienta de 15 años en abril de 2022. La chica se encontraba de viaje de fin de curso con el instituto, situado en la provincia de Málaga. La noche de los hechos el grupo escolar celebró una fiesta en el hotel y el acusado les hizo de camarero y disc-jockey. La víctima ha explicado que, de madrugada, los dos se encontraron en las escaleras y él le pidió un beso. "Le dije que no, pero me empujó contra la pared, me dio besos y me cogió del culo. Forcejeamos un rato y, cuando me dejó salir, fui a explicarselo a los compañeros", ha declarado. El acusado, que lo ha negado todo, se enfrenta a 4 años de prisión.

Los hechos sucedieron después de la fiesta, cuando la chica se dio cuenta de que no le quedaba batería al móvil y decidió ir a la habitación de su chico para coger su cargador. Cuando subía las escaleras, ha explicado que vio al acusado y que este le dijo que "fuera con cuidado porque había visto a los profesores vigilando". Acto seguido, ha relatado que el chico la llevó a las escaleras de emergencia y la "engañó" para llevarla hasta la primera planta –donde él se alojaba.

Después de los presuntos abusos, la chica ha explicado que se marchó corriendo a explicárselo todo a su chico y a sus compañeras de habitación, las cuales también pusieron los hechos en conocimiento de la tutora. Tanto los jóvenes como la profesora han coincidido en que la víctima se mostraba muy nerviosa y ansiosa ante los hechos. Por su parte, las forenses que la entrevistaron han concluido que su testimonio es del todo creíble.

El acusado lo niega , pero ingresa 1.500 euros en el juzgado

Por su parte, el acusado ha admitido que se encontró a la chica en las escaleras, pero ha negado que abusara de ella. "Ella me dijo que la acompañara, yo le dije que no y me fui a dormir en la habitación. Al día siguiente me dijeron que querían denunciarme", ha declarado en respuesta a su abogado. Aunque la defensa ha pedido la absolución, el procesado ha ingresado en el juzgado 1.500 euros, importe que equivale a la mitad de la responsabilidad civil que le reclaman las acusaciones.

La Fiscalía y la acusación particular han considerado acreditado el delito de abuso sexual y han mantenido la petición de 4 años de prisión y 4 años de libertad vigilada para el joven. También han solicitado que el chico no pueda aproximarse a menos de 600 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 4 años, ni trabajar en cualquier trabajo que suponga tener un contacto con menores durante 4 años. El juicio ha quedado visto para sentencia.