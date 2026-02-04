ANDORRA
Un camión cae por la montaña 100 metros abajo mientras descargaba nieve en Andorra
Pasó el martes hacia la 1 del mediodía y ninguna persona resultó herida
Un camión que sacaba la nieve en el Pas de la Casa (Andorra) cayó montaña abajo 100 metros mientras estaba descargando la nieve que llevaba. Según ha informado Diario de Andorra, pasó el martes hacia la 1, cuando en una zona donde se suele tirar la nieve, el camión fue hacia atrás de repente y cayó abajo por la montaña. A pesar del susto, ninguna persona resultó herida y el camión quitanieves se detuvo gracias a la nieve acumulada, que evitó que volcara.