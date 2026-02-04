Un camión cae por la montaña 100 metros abajo mientras descargaba nieve en Andorra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camión que sacaba la nieve en el Pas de la Casa (Andorra) cayó montaña abajo 100 metros mientras estaba descargando la nieve que llevaba. Según ha informado Diario de Andorra , pasó el martes hacia la 1, cuando en una zona donde se suele tirar la nieve, el camión fue hacia atrás de repente y cayó abajo por la montaña. A pesar del susto, ninguna persona resultó herida y el camión quitanieves se detuvo gracias a la nieve acumulada, que evitó que volcara.