SEGRE

ANDORRA

Un camión cae por la montaña 100 metros abajo mientras descargaba nieve en Andorra

Pasó el martes hacia la 1 del mediodía y ninguna persona resultó herida

El camión cargado de nieve que ha caído cien metros montaña abajo al Pas de la Casa, en Andorra.

El camión cargado de nieve que ha caído cien metros montaña abajo al Pas de la Casa, en Andorra.Diario de Andorra

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Un camión que sacaba la nieve en el Pas de la Casa (Andorra) cayó montaña abajo 100 metros mientras estaba descargando la nieve que llevaba. Según ha informado Diario de Andorra, pasó el martes hacia la 1, cuando en una zona donde se suele tirar la nieve, el camión fue hacia atrás de repente y cayó abajo por la montaña. A pesar del susto, ninguna persona resultó herida y el camión quitanieves se detuvo gracias a la nieve acumulada, que evitó que volcara.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking