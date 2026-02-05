Dos intoxicados con un producto químico en un matadero de Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos trabajadores de un matadero de Mollerussa fueron evacuados a primera hora de la tarde de ayer al intoxicarse levemente con un producto químico. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 14.54 horas y hasta la empresa, situada en la carretera de Torregrossa (LV-2001), acudieron dos ambulancias del SEM y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Varios empleados habían salido al exterior mientras que dos sufrían mareos por la manipulación de un producto químico, amoníaco, al parecer, según informaron los Bomberos.

Los dos afectados, que presentaban un cuadro leve, fueron evacuados en ambulancia al hospital Vithas de Lleida, según informó el SEM. Por su parte, los efectivos de los Bomberos, que acudieron con un equipo de mando y un camión, inspeccionaron y ventilaron la zona afectada. Alrededor de las 16.00 horas el servicio se dio por finalizado.

A principios de semana hubo un incidente similar en La Seu d’Urgell. Un operario resultó intoxicado el lunes por inhalación de monóxido de carbono cuando trabajaba en un inmueble del barrio del Poble Sec. El trabajador estaba instalando una caldera de gas cuando se produjo una fuga. Posteriormente fue evacuado al hospital de La Seu. Otras cinco personas fueron desalojadas preventivamente.