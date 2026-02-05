El alcalde, panadero suplente

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El alcalde de Bovera, Òscar Acero, no se achanta a la hora de hacer frente a imprevistos y buscar soluciones. Desde hace más de mes y medio ha asumido la tarea de hornear el pan y venderlo a los vecinos. Él es taxista de profesión, pero decidió ejercer de panadero de forma temporal desde que el responsable del horno y la panadería los cerró tras sufrir una enfermedad. También la encargada de dispensarlo está de baja médica.

Acero comienza la jornada laboral a las 7.00 de la mañana “cociendo el pan precocinado que luego vendo en el Casal Municipal de las 8.00 a las 13.00 todos los días menos el lunes”, explicó. “Tenemos la misma clientela, que está contenta, ya que el pan es un alimento de primera necesidad y, de este modo, los vecinos no tienen que desplazarse para comprarlo”, añadió. El alcalde puntualizó que dejará de hacer y servir el pan en cuanto vuelva el adjudicatario del servicio, que ahora se está recuperando, o la encargada de venderlo. Señaló que los sábados “también hago magdalenas, que se venden muy bien”.

La panadería reabrió en enero de 2023 tras pasar un año cerrada. Estuvo inactiva más de 15 años hasta que, en 2020, se contrató a una familia que luego abandonó la población. Bovera tiene en el bar del local servicio de comedor desde 2021.

Acero también se encarga cada miércoles de llevar gratis en su taxi a los vecinos que lo solicitan a Flix (Tarragona) para sus compras semanales, ya que el pueblo no tiene tienda de ultramarinos. El ayuntamiento finalizó el pasado año los trámites para adquirir el local donde abrirá una nueva tienda durante el primer trimestre de este año, según la previsión del consistorio. El proyecto para renovar el local está pendiente de ser aprobado en pleno. Una vez Bovera abra este comercio, el primer edil dejaráde hacer viajes los viajes semanales gratuitos. Comenzó a prestar este servicio en junio de 2024 y desde entonces ha hecho decenas de trayectos. Están pensados principalmente para la tercera edad, aunque cualquiera puede pedirlos.

Busca cubrir todos los servicios para evitar un éxodo

La intención del alcalde es ofrecer el mayor número posible de servicios para evitar que habitantes del pueblo se marchen por no tener cubiertas las prestaciones básicas. Con este fin, cuenta con poder abrir en breve el único ultramarinos de Bovera. Los ayuntamientos buscan soluciones para no quedarse sin productos de primera necesidad. El ayuntamiento de Bellmunt se transforma cada miércoles en un improvisado punto de venta de pan, un servicio que suple la falta de horno en la localidad y que se ha convertido en cita obligada para los vecinos.