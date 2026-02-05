El centro de la Granja d'Escarp renueva su imagen

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granja d’Escarp ha comenzado obras en la plaza de la Creu y las calles adyacentes para pacificar la circulación de vehículos y conseguir una movilidad más segura y sostenible. Tienen un coste de 108.000 euros y están financiadas por el Servei Català de Trànsit. El proyecto prevé reconfigurar este espacio y las calles que confluyen en él dando prioridad a los peatones sobre los coches. también contempla la incorporación de un radar pedagógico en el tramo medio de la avenida de Lleida para regular el tráfico antes de acceder a la plaza, según fuentes municipales. Se ha levantado todo el pavimento, lo que obliga a desviar el tráfico por otras calles mientras duren los trabajos, que han quedado afectados por las últimas lluvias (ver páginas 3 y 4).

Para ampliar al máximo el espacio dedicado a los viandantes se eliminarán barreras arquitectónicas y se dará preferencia a espacios como terrazas, por lo que se incorporará mobiliario urbano, balizas, árboles y jardineras para delimitar estos lugares. Se hará una plataforma única en todo el ámbito de la intervención, en pleno centro urbano. La intención es mantener la tipología de cemento existente en el pueblo con diferentes texturas para los distintos usos. Con el fin de diferenciar espacios de peatones y de circulación se harán las líneas de arbolado con la instalación de red de riego y drenaje. Se prevé una señalización de pasos de peatones en las entradas a la plaza para que sea segura. También se colocarán señales verticales para indicar las prioridades de paso y los carriles dentro de la plaza.

La plaza estaba formada por una plataforma destinada a la circulación y un espacio mínimo de acera que da acceso a la planta baja de las viviendas y locales y que, en muchos casos, presenta discontinuidad por barreras arquitectónicas. Otra problemática es la reiterada presencia de coches aparcados en batería y la terraza, que ahora no está delimitada. Hasta ahora, los vehículos predominan por encima de la movilidad de los peatones.